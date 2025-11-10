Пиастри не попадает на подиум 2 месяца. У Ферстаппена 5 призовых мест в 5 гонках, у Норриса — 4

За этот период гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал пять подиумов на пяти этапах, в том числе две победы. На счету напарника Пиастри Ландо Норриса четыре попадания в топ-3, в том числе два первых места. Кроме того, Ферстаппен и Норрис заработали по одной победе в спринтах.