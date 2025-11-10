Пиастри не попадает на подиум 2 месяца. У Ферстаппена 5 призовых мест в 5 гонках, у Норриса — 4

В последний раз австралиец попадал на подиум на Гран-при Италии, который прошел более двух месяцев назад. Тогда Оскар занял третье место.
За этот период гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал пять подиумов на пяти этапах, в том числе две победы. На счету напарника Пиастри Ландо Норриса четыре попадания в топ-3, в том числе два первых места. Кроме того, Ферстаппен и Норрис заработали по одной победе в спринтах.
После победы Пиастри и технического схода Норриса на Гран-при Нидерландов Оскар шестой этап подряд проигрывает и Максу, и Ландо.
Норрис является лидером «Формулы-1» по подиумам в 2025 году (17). Пиастри 14 раз финишировал в топ-3, Ферстаппен — 12.
Отрыв Норриса от Пиастри в чемпионате вырос до 24 очков, от Ферстаппена — до 49.
Отчаянная атака Пиастри — полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1».