Пиастри не попадает на подиум 2 месяца. У Ферстаппена 5 призовых мест в 5 гонках, у Норриса — 4

На Гран-при Сан-Паулу пилот «Макларена» Оскар Пиастри получил десятисекундный штраф и финишировал пятым.

Источник: Спортс"

В последний раз австралиец попадал на подиум на Гран-при Италии, который прошел более двух месяцев назад. Тогда Оскар занял третье место.

За этот период гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал пять подиумов на пяти этапах, в том числе две победы. На счету напарника Пиастри Ландо Норриса четыре попадания в топ-3, в том числе два первых места. Кроме того, Ферстаппен и Норрис заработали по одной победе в спринтах.

После победы Пиастри и технического схода Норриса на Гран-при Нидерландов Оскар шестой этап подряд проигрывает и Максу, и Ландо.

Норрис является лидером «Формулы-1» по подиумам в 2025 году (17). Пиастри 14 раз финишировал в топ-3, Ферстаппен — 12.

Отрыв Норриса от Пиастри в чемпионате вырос до 24 очков, от Ферстаппена — до 49.

Отчаянная атака Пиастри — полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1».