Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лиам Лоусон о борьбе на последнем круге: «Было ясно, что Аджар пойдет в атаку»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, поделившись мнением о сражении с Изаком Аджаром на последнем круге заезда.

Источник: Спортс"

Аджар попытался обогнать напарника в борьбе за 7-е место, и борьба гонщиков чуть не закончилась столкновением.

"Было ясно, что Аджар пойдет в атаку. Он старался выбраться вперед до момента торможения, но немного не рассчитал. С другой стороны, мы оба выбрались из этого инцидента невредимыми, так что все нормально. И что еще более важно, финишировали на 7 и 8 позиции, заработав для команды очки.

Это был последний круг гонки. Честно говоря, вряд ли в такой ситуации команда могла ожидать от гонщиков чего-либо другого. Как бы идеально вы не исполняли приказы, гонщик в такой ситуации всегда будет бороться за позицию", — рассказал Лоусон.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!