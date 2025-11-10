Ричмонд
Пьер Гасли: «Я очень доволен, последний раз “Альпин” набирала очки еще в Спа»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался удовлетворен попаданием в очковую зону.

Гонку в Бразилии Гасли закончил на 10-м месте, набрав 1 балл. До этого команда не набирала очки на семи Гран-при подряд.

«Я очень доволен. Последний раз мы набирали очки еще на этапе в Спа. С тех пор прошло много времени. При этом на счету команды “Рейсинг Буллз” есть попадание на подиум. Так что даже то, что мы могли как-то бороться с ними по скорости говорит о том, что в этот уик-энд болид “Альпин” работал очень хорошо. В сравнении с другими Гран-при машина работала на другом уровне. И мы должны понять, почему это происходит», — рассказал Гасли.

