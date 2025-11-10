Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ландо Норрис стал первым пилотом в истории «Ф-1», который одержал все первые 11 побед на разных трассах

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Сан-Паулу, которая стала 11-й в его карьере.

Таким образом, британец стал первым пилотом «Ф-1» в истории, чьи первые 11 побед в карьере произошли на разных трассах.

Пиастри не попадает на подиум 2 месяца. У Ферстаппена 5 призовых мест в 5 гонках, у Норриса — 4.