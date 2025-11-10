Юки Цунода: «Один из моих худших уик-эндов»

Японец получил 10-секундный штраф за инцидент с «Астон Мартин», а затем еще одно идентичное наказание за неправильное отбытие первого штрафа.
Цунода завершил гонку на 17-м месте — которое с учетом всех сходов было последним.
"День вышел разочаровывающим. Честно говоря, я даже не заметил контакт, так что не уверен насчет того, что произошло. Думал, что был достаточно далеко, но, кажется, это не тот случай. Мне жаль его. В остальном… это все.
Уик-энд очень огорчил. Все пошло не так. Когда что-то складывалось хорошо, другое получалось плохо — это один из моих худших уик-эндов. Не знаю почему, но у меня вообще не было сцепления", — сказал Юки.
