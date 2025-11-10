Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юки Цунода: «Один из моих худших уик-эндов»

Пилот «Ред Булл» высказался о контакте с Лансом Строллом на Гран-при Сан-Паулу.

Источник: Спортс"

Японец получил 10-секундный штраф за инцидент с «Астон Мартин», а затем еще одно идентичное наказание за неправильное отбытие первого штрафа.

Цунода завершил гонку на 17-м месте — которое с учетом всех сходов было последним.

"День вышел разочаровывающим. Честно говоря, я даже не заметил контакт, так что не уверен насчет того, что произошло. Думал, что был достаточно далеко, но, кажется, это не тот случай. Мне жаль его. В остальном… это все.

Уик-энд очень огорчил. Все пошло не так. Когда что-то складывалось хорошо, другое получалось плохо — это один из моих худших уик-эндов. Не знаю почему, но у меня вообще не было сцепления", — сказал Юки.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!