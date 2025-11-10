Ричмонд
Оскар Пиастри о штрафе: «Не понимаю, в чем меня обвиняют»

Пилот «Макларена», финишировавший 5-м, высказался о 10-секундном штрафе, который получил за контакт с Кими Антонелли на Гран-при Сан-Паулу.

Источник: Спортс"

Австралиец также получил два штрафных балла в лицензию — теперь у него их 6 из 12.

"Я бы не стал действовать иначе, если бы была такая возможность. Неважно, как могло бы все сложиться. Я не знаю, куда я мог деться.

Я жестко затормозил при входе в первый поворот и просто оказался рядом с внешней траекторией. Я не мог просто сдать назад.

В данном случае, если бы я не сбавил скорость и не столкнулся с недостаточной поворачиваемостью, я бы понял такое решение, но факт в том, что я уже изо всех сил поворачивал влево. Не понимаю, в чем меня обвиняют", — сказал Пиастри.

Оскар Пиастри о штрафе: «Антонелли вообще не оставил места, я не могу испариться».