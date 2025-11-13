Ричмонд
Эдриан Ньюи об ожиданиях на сезон-2026: «Честным ответом будет, что я не имею ни малейшего понятия. “Астон Мартин” переживает переходный период»

Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал о том, что ему сложно говорить об ожиданиях от команды на следующий год, когда «Формула-1» перейдет на новый технический регламент.

Источник: Спортс"

По словам Ньюи, ему удовлетворение принесет понимание того, что команда добилась прогресса и находится на верном пути.

«Честным ответом будет, что я не имею ни малейшего понятия. Сейчас “Астон Мартин” переживает переходный период. Как команда, мы стремительно растем, прогрессируем. И прямо сейчас мы находимся в фазе, когда нужно стабилизировать ситуацию в команде — по окончании периода значительного роста количества персонала, нам нужно успокоить все и наладить совместную работу.

Я никогда не верил в заявления о том, что команда обязана добиться чего-то конкретного. Удовлетворение приносит совместная работа и ощущение того, что команда движется вперед. Если мы сможем добиться этого в 2026 году — это станет первым шагом", — рассказал Ньюи.

