Ральф Шумахер о критике Элканна: «На месте Леклера послал бы своего менеджера к руководству и спросил, что это было»

В то время как в случае с Льюисом Хэмилтоном ситуация вполне ясная. Это может оказаться самой дорогостоящей ошибкой с наймом гонщика в «Феррари» за очень долгое время. У Хэмилтона нет результатов, и я думаю, что это было небольшое предупреждение в его сторону. Сейчас Льюис просто недостаточно хорош. Думаю, и «Феррари», и Джон Элканн ожидали от него большего. Да, имя Хэмилтона благоприятно повлияло на цены акций, но не на результаты, к сожалению", — рассказал Шумахер.