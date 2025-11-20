Ричмонд
Шарль Леклер о критике Элканна: «Не видел новостей. Джон позвонил мне и сообщил, что его заявления носили позитивный характер»

Пилот «Феррари» прокомментировал недавнее заявление президента компании Джона Элканна, который считает, что гонщикам команды «надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже».

Источник: Спортс"

"Мы с Джоном знаем друг друга много, много лет. Так что у нас хорошие отношения — мы работаем вместе много лет.

Я знаю, что Джон — очень амбициозная личность, он хочет подтолкнуть людей, чтобы те выложились на максимум для достижения максимального результата. Он любит «Феррари», я люблю «Феррари», мы все любим «Феррари» — и мы хотим выкладываться на полную в каждой ситуации.

Я на самом деле не видел новостей. Джон позвонил мне до этого, что он делает после каждой гонки, чтобы сообщить мне, что его заявления носили позитивный характер. Мы должны выступать лучше — все это понимают.

Мы на одной волне, и я сделаю все возможное, чтобы вернуть «Феррари» на вершину. Я всегда говорил об этом и всегда старался изо всех сил. Попробую справиться еще лучше. В этом и есть приоритет команды, именно к этому мы и стремимся", — сказал Леклер перед Гран-при Лас-Вегаса.

«В “Феррари” есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже». Джон Элканн о двойном сходе в Бразилии.