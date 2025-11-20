Макс Ферстаппен о выборе номера на следующий сезон: «Мой любимый — № 3. Но нужно разрешение»

Прежде Ферстаппен использовал № 33 — но он выбрал его, поскольку под № 3, с которым он провел все годы до «Ф-1», уже выступал Даниэль Риккардо.
С 2014-го номера закреплялись за пилотами на всю карьеру, однако недавно ФИА вновь разрешила гонщикам их менять. Но есть условие: если пилот завершил карьеру, то номер принадлежит ему еще два года. Риккардо прекратил участвовать в гонках чуть больше года назад — так что для использования № 3 Ферстаппену потребуется разрешение бывшего напарника.
Сообщается, что в ФИА все еще обсуждают это правило.
"Мне и вправду нужно будет получить разрешение, так что это хороший вопрос — насчет того, под каким номером я буду выступать в следующем году.
Мой любимый номер — 3. Но мне все еще придется подождать и понять, будет ли это возможно и разрешено. Зимой увидим. В конце концов мне это не так важно", — сказал Ферстаппен.
Комиссия «Ф-1» разрешила пилотам менять номера и обновила требования к ливреям.