Макс Ферстаппен о выборе номера на следующий сезон: «Мой любимый — № 3. Но нужно разрешение»

С 2014-го номера закреплялись за пилотами на всю карьеру, однако недавно ФИА вновь разрешила гонщикам их менять. Но есть условие: если пилот завершил карьеру, то номер принадлежит ему еще два года. Риккардо прекратил участвовать в гонках чуть больше года назад — так что для использования № 3 Ферстаппену потребуется разрешение бывшего напарника.