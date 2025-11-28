Экс-пилот «Ф-1» Сутиль арестован по подозрению в мошенничестве (Bild)

Задержание произошло в рамках международной полицейской операции.
42-летнего немца подозревают в мошенничестве в составе организованной группы и присвоении средств.
У Сутиля уже возникали проблемы с законом в 2011 году. Тогда его признали виновным в нанесении телесных повреждений в ночном клубе в Шанхае. Адриан получил 18 месяцев тюрьмы условно и штраф в 200 тысяч евро.
Сутиль выступал в «Формуле-1» в 2007—2011 и 2013−2014 годах за «Спайкер», «Форс-Индию» и «Заубер».
Сутиль снова стал обладателем антирекорда по Гран-при без подиума, Цунода — лидер среди действующих гонщиков «Ф-1».