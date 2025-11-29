Ричмонд
Ландо Норрис о 2-м месте в квалификации: «Мне не на что жаловаться»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис уступил напарнику Оскару Пиастри в борьбе за поул-позицию к Гран-при Катара, поскольку не сумел проехать заключительную попытку.

Источник: Спортс"

"Не знаю, я просто столкнулся с недостаточной поворачиваемостью, поэтому пришлось бросить круг. Жаль, но что есть, то есть.

Оскар проехал хороший круг, пилотировал очень здорово, и он классно выступает весь уик-энд. Мне не на что жаловаться, я просто не проехал круг и все равно стартую вторым завтра", — прокомментировал результат лидер сезона.

Британец также ответил на вопрос, станут ли другие гонщики угрозой для первой тройки:

«Кто знает. На первых кругах всегда появляются возможности для всех, но потом, думаю, гонка будет довольно спокойной для всех».

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й.