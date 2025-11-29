Ландо Норрис о 2-м месте в квалификации: «Мне не на что жаловаться»

"Не знаю, я просто столкнулся с недостаточной поворачиваемостью, поэтому пришлось бросить круг. Жаль, но что есть, то есть.
Оскар проехал хороший круг, пилотировал очень здорово, и он классно выступает весь уик-энд. Мне не на что жаловаться, я просто не проехал круг и все равно стартую вторым завтра", — прокомментировал результат лидер сезона.
Британец также ответил на вопрос, станут ли другие гонщики угрозой для первой тройки:
«Кто знает. На первых кругах всегда появляются возможности для всех, но потом, думаю, гонка будет довольно спокойной для всех».
Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й.