Макс Ферстаппен: «По-прежнему довольно сильно отстаем от “Макларена”. Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке»

"Эта квалификация прошла немного лучше [квалификации к спринту]. Хотя мы по-прежнему отстаем довольно сильно. Я был в большей степени доволен скоростью болида, однако мы по-прежнему сталкиваемся с некоторыми ограничениями, которые не позволяют нам атаковать сильнее.
Ну, по крайней мере, мы оказались на третьем месте, что дает нам шансы в гонке. Хотя мы знаем, что обгонять на этой трассе очень трудно.
Реалистично оценивая ситуацию можно сказать, что уик-энд складывается для нас тяжело. Пока все идет не совсем так, как мне бы того хотелось, но посмотрим, что мы сможем сделать в завтрашней гонке", — рассказал Ферстаппен.
Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й.