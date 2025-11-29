Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макс Ферстаппен: «По-прежнему довольно сильно отстаем от “Макларена”. Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, в которой занял третье место, а также поделился мнением о перспективах в предстоящем заезде и шансах побороться за победу с гонщиками «Макларена».

Источник: Спортс"

"Эта квалификация прошла немного лучше [квалификации к спринту]. Хотя мы по-прежнему отстаем довольно сильно. Я был в большей степени доволен скоростью болида, однако мы по-прежнему сталкиваемся с некоторыми ограничениями, которые не позволяют нам атаковать сильнее.

Ну, по крайней мере, мы оказались на третьем месте, что дает нам шансы в гонке. Хотя мы знаем, что обгонять на этой трассе очень трудно.

Реалистично оценивая ситуацию можно сказать, что уик-энд складывается для нас тяжело. Пока все идет не совсем так, как мне бы того хотелось, но посмотрим, что мы сможем сделать в завтрашней гонке", — рассказал Ферстаппен.

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й.