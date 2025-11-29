Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреа Стелла: «Все решали миллисекунды, заслуженный поул Пиастри»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о поул-позиции Оскара Пиастри и втором месте Ландо Норриса в квалификации к Гран-при Катара.

"После спринта, а также после вчерашней квалификации к спринту мы увидели, что машину можно улучшить. Болид был нестабилен на торможениях, и, считаю, гонщики и инженеры поняли, как улучшить стабильность. А затем Ландо и Оскар воспользовались этим и проехали сильные круги.

Борьба между пилотами плотная практически весь сезон, но в конечном счете все решали миллисекунды. Оскару удалось улучшить время во второй попытке, а Ландо бросил круг, потому что выехал за пределы трассы.

Заслуженный поул Оскара, и, надеюсь, в гонке команда покажет хороший результат", — произнес менеджер.

Стелла также прокомментировал неудачную заключительную попытку Норриса:

"На самом деле он не выехал за пределы трассы, однако во втором повороте был близок к этому, и пришлось тормозить. В этот момент круг уже был испорчен.

Первый поворот получился хорошим, но попытка продлилась недолго".

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й.