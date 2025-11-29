Ричмонд
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен рядом, большинство пилотов нервничают. Хорошо, что Пиастри впереди Норриса»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил шансы Макса Ферстаппена остаться в борьбе за титул после Гран-при Катара.

Нидерландец начнет гонку третьим. Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стартует первым, его напарник и лидер сезона Ландо Норрис — вторым. Если гонщики финишируют в том же порядке, Ферстаппен потеряет шансы на чемпионство.

«Я доволен [третьим местом]. Но мы в команде еще больше довольны отставанием. Мы весь уик-энд проигрываем [»Макларену"] примерно полсекунды, а теперь разница всего две десятые.

И надо учитывать, что мы существенно лучше справлялись с «белыми» и «желтыми» шинами, то есть более жесткими. Это дает надежду, что мы покажем скорость в гонке.

Когда знаешь, что Макс рядом, большинство пилотов нервничают. Здесь Пиастри фактически ожил. В этом смысле для нас хорошо, что впереди Пиастри [а не Норрис]. Будет тяжело, это точно, но, думаю, можно ожидать захватывающую гонку", — подчеркнул Марко в эфире немецкого Sky.

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й.