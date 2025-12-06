Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лиам Лоусон о 13-м месте в квалификации: «Команда действовала слишком консервативно»

Пилот «Рейсинг Буллз» считает, что его команда действовала слишком консервативно в квалификации к Гран-при Абу-Даби, где он стал 13-м.

Источник: Спортс"

В первом сегменте новозеландец использовал три комплекта мягких шин «софт», из-за чего в Q2 ему пришлось проехать вторую попытку на уже использованном комплекте.

"В конце концов все свелось к тому, что мы действовали слишком консервативно. Мы использовали три комплекта в первом сегменте — но в этом не было необходимости. В итоге это сильно нам навредило, так как нам не удалось пройти в третий сегмент с очень маленьким отставанием. Пришлось проехать на уже использованном комплекте.

Это разочаровывает. Нужно извлечь из этого урок перед следующим годом — но такое бывает. Болид был очень быстрым. Мы опирались на данные из второй практики, когда я впервые сел за руль машины по ходу уик-энда [так как в первой тренировке выступил Аюму Иваса].

Вы видели отрывы. Борьба невероятно плотная. Очень легко выпасть из нее. Это очень важный уик-энд с точки зрения борьбы в Кубке конструкторов — думаю, мы немного зациклились на этом при планировании стратегии на квалификацию", — сказал Лоусон.

Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис — 2-й, Пиастри — 3-й.