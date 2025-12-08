Ричмонд
Гельмут Марко может покинуть «Ред Булл» (The Race)

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко проведет зимой переговоры с командой о своем будущем в «Ф-1».

Источник: Спортс"

По словам издания The Race, Марко сыграл ключевую роль в изменениях, которые произошли летом, когда вместо Кристиана Хорнера команду возглавил Лоран Мекьес.

Француз начал проводить реструктуризацию коллектива. Источники предполагают, что в рамках этого процесса «Ред Булл» и Марко могут прийти к обоюдному решению об уходе Гельмута.

Считается, что одним из факторов стала роль Марко в онлайн-травле Кими Антонелли после Гран-при Катара, когда австриец раскритиковал итальянского пилота «Мерседеса».

После Гран-при Абу-Даби советник «Ред Булл» настоял на том, что окончательное решение пока не принято.

«Никаких сомнений [по поводу будущего]. У меня будут переговоры, а затем я посмотрю, что буду делать дальше. Это сложный набор разных факторов. Мне нужно все обдумать, а там будет видно», — заявил Марко.

