Гельмут Марко может покинуть «Ред Булл» (The Race)

По словам издания The Race, Марко сыграл ключевую роль в изменениях, которые произошли летом, когда вместо Кристиана Хорнера команду возглавил Лоран Мекьес.
Француз начал проводить реструктуризацию коллектива. Источники предполагают, что в рамках этого процесса «Ред Булл» и Марко могут прийти к обоюдному решению об уходе Гельмута.
Считается, что одним из факторов стала роль Марко в онлайн-травле Кими Антонелли после Гран-при Катара, когда австриец раскритиковал итальянского пилота «Мерседеса».
После Гран-при Абу-Даби советник «Ред Булл» настоял на том, что окончательное решение пока не принято.
«Никаких сомнений [по поводу будущего]. У меня будут переговоры, а затем я посмотрю, что буду делать дальше. Это сложный набор разных факторов. Мне нужно все обдумать, а там будет видно», — заявил Марко.
