Ландо Норрис: «Мне удалось доказать, что я ошибался в самом себе»

Мне удалось доказать, что я ошибался в самом себе. В начале года у меня были сомнения, но я доказал, что ошибался — и это делает меня счастливым. Как я сказал, я должен был отблагодарить всех людей, которые меня поддерживали. [Титул] это мой способ сказать спасибо", — сказал Норрис.