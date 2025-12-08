Ландо Норрис: «Мне удалось доказать, что я ошибался в самом себе»

"Победа в первой гонке в Австралии дала значительный заряд энергии. Но довольно быстро пошли не самые лучшие результаты. Оскар [Пиастри] тогда потрясающе справился. Он был стабильно лучше меня, в то время как я испытывал трудности.
В конце концов результат показывает, что только стабильность помогает добиться того, чего я достиг сегодня [в воскресенье]. Как все говорят, нужно извлекать уроки из этих непростых моментов. Нужно признавать проблемы, понимать их.
Мне пришлось сделать все возможное, чтобы расширить группу людей, с которыми я работаю на трассе и, что еще важнее, за ее пределами, расширить круг людей, которые буду рядом со мной, не из «Макларена»: речь о моих друзьях, моей семье, моих тренерах — о людях, которые помогли мне лучше мыслить и выступать.
Если оглядываться назад, моя первая половина сезона получилась не очень впечатляющей. Временами я допускал ошибки, неправильно оценивал ситуацию — любой пилот это признал бы. Но мне удалось все перевернуть и хорошо выступить во второй половине сезона, чем я очень горжусь.
Мне удалось доказать, что я ошибался в самом себе. В начале года у меня были сомнения, но я доказал, что ошибался — и это делает меня счастливым. Как я сказал, я должен был отблагодарить всех людей, которые меня поддерживали. [Титул] это мой способ сказать спасибо", — сказал Норрис.
