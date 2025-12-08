Зак Браун: «Ферстаппен — машина. Победить Макса и такую потрясающую команду, как “Ред Булл”, — это большое достижение»

По итогам заезда Норрис выиграл чемпионский титул.
"Просто потрясающе. Это была невероятная гонка, я был в полном восторге.
Шарль [Леклер] находился позади нас в пределах DRS, была борьба с Юки [Цунодой]. Оскар [Пиастри] блестяще выступил, Макс [Ферстаппен] — машина. Победить Макса и такую потрясающую команду, как «Ред Булл», — это большое достижение. Что касается Ландо и Оскара, то о лучшем составе пилотов нельзя и мечтать.
Пит-стопы, попытка не дать Леклеру выйти вперед — столько всего могло пойти не так. Но все сложилось как надо. Сезон был длинным.
Всегда задают вопрос о том, что важнее [Кубок конструкторов или победа пилота в личном зачете]. Могу вам сказать, что мы испытывали сильный стресс в обоих случаях. Так что для нас эта победа ощущается как награда. Я очень рад за команду и наших пилотов. С нетерпением жду следующий год", — сказал Браун.
Ландо Норрис — 35-й чемпион «Ф-1»! Детали большой победы.