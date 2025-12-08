Уход Марко из «Ред Булл» — инициатива босса компании Минцлаффа (Sky Sports)

Как ранее сообщалось в британской (Telegraph) и немецкой (F1-Insider) прессе, окончательное решение уже было принято какое-то время назад в руководстве компании.
Сейчас подтверждение информации вышло на Sky Sports News. При этом на британском телеканале утверждается, что инициатором кардинальных изменений в руководстве гоночного подразделения является босс компании «Ред Булл» Оливер Минцлафф, ответственный за спортивное подразделение.
Ранее именно Минцлафф стоял за увольнением Кристиана Хорнера с поста руководителя команды «Ред Булл».
Гельмут выступал в «Формуле-1» в 1971—1972 годах. Австриец работает в «Ред Булл» на должности советника с 2005 года. Кроме того, он отвечал за юниорскую программу формульного подразделения.
Марко покинет «Ред Булл» после 20 лет в команде (The Telegraph).