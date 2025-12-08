Ричмонд
Уход Марко из «Ред Булл» — инициатива босса компании Минцлаффа (Sky Sports)

Советник и куратор молодежной программы «Ред Булл» Гельмут Марко покидает свой пост. Нынешний сезон станет для Марко последним в «Ф-1» в составе австрийской команды.

Источник: Спортс"

Как ранее сообщалось в британской (Telegraph) и немецкой (F1-Insider) прессе, окончательное решение уже было принято какое-то время назад в руководстве компании.

Сейчас подтверждение информации вышло на Sky Sports News. При этом на британском телеканале утверждается, что инициатором кардинальных изменений в руководстве гоночного подразделения является босс компании «Ред Булл» Оливер Минцлафф, ответственный за спортивное подразделение.

Ранее именно Минцлафф стоял за увольнением Кристиана Хорнера с поста руководителя команды «Ред Булл».

Гельмут выступал в «Формуле-1» в 1971—1972 годах. Австриец работает в «Ред Булл» на должности советника с 2005 года. Кроме того, он отвечал за юниорскую программу формульного подразделения.

