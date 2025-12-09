Лиам Лоусон: «Гонка в Абу-Даби получилась довольно скучной»

На первых кругах, по мнению стюардов, Лоусон отметился несколькими ошибочными действиями при обороне позиции между 8-м и 9-м поворотом. Маневр не попал в трансляцию.
"Я оборонялся. Честно говоря, я слишком поздно начал двигаться, так что, вероятно, это была моя вина. Я действовал непреднамеренно, но, полагаю, именно из-за такого маневра я и получил штраф.
Остальная гонка? Больше ничего особенного не заметил. День получился довольно скучным", — сказал Лоусон.
У нового чемпиона «Ф-1» Норриса необычное имя — Ландо. Неужели из «Звездных войн»?