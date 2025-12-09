Ричмонд
Лиам Лоусон: «Гонка в Абу-Даби получилась довольно скучной»

Пилот «Рейсинг Буллз» высказался о 18-м месте на Гран-при Абу-Даби, где получил 5-секундный штраф после борьбы с Оливером Бермэном.

Источник: Спортс"

На первых кругах, по мнению стюардов, Лоусон отметился несколькими ошибочными действиями при обороне позиции между 8-м и 9-м поворотом. Маневр не попал в трансляцию.

"Я оборонялся. Честно говоря, я слишком поздно начал двигаться, так что, вероятно, это была моя вина. Я действовал непреднамеренно, но, полагаю, именно из-за такого маневра я и получил штраф.

Остальная гонка? Больше ничего особенного не заметил. День получился довольно скучным", — сказал Лоусон.

