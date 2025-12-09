Оскар Пиастри: «Надеялся, что в Абу-Даби сойдутся звезды — но этого не произошло»

По итогам финального заезда сезона австралиец занял третье место в личном зачете, уступив титул напарнику Ландо Норрису.
«Думаю, гонка прошла вполне хорошо. Я выложился на максимум. Очевидно, мы попробовали немного рискнуть со стратегией [стартовав на “харде”], чтобы у нас появились несколько иные варианты.
Надеялся, что звезды сойдутся, чтобы дать мне наилучший шанс — но в конце концов этого не произошло.
Я пропустил первую практику [уступив место Пато О’Уорду], так что у меня ушло какое-то время на то, чтобы войти в ритм. Мне кажется, в гонке мы достигли максимально возможного результата. Мы не смогли ответить на темп Макса [Ферстаппена]. Так что я вполне доволен уик-эндом в Абу-Даби. Мы мало что еще могли сделать", — сказал Пиастри.
