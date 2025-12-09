Ландо Норрис: «И близко не подобрался к уровню Хэмилтона и Шумахера. Возможно, у меня никогда этого не получится»

Я стараюсь проявлять максимально возможное уважение к Льюису — ведь он семикратный чемпион. Он лучший пилот. Вы сравниваете его с [Михаэлем] Шумахером — лучшим пилотом, который когда-либо выступал в «Формуле-1». Я и близко не подобрался к такому уровню. Возможно, у меня никогда этого не получится. Но я мечтаю об этом.