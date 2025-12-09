Дэймон Хилл о Норрисе: «Обожаю этого парня!»

В финальной гонке сезона гонщик «Макларена» взял первый титул в карьере, после чего признал, что пока «и близко не подобрался» к уровню Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.
«Обожаю этого парня!», — кратко высказался Хилл.
Ландо Норрис: «И близко не подобрался к уровню Хэмилтона и Шумахера. Возможно, у меня никогда этого не получится».
