Андреа Кими Антонелли: «Хотя мой дебютный сезон только-только завершился, я уже с нетерпением жду следующего»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги тестов в Абу-Даби, а также отметил, что с нетерпением ожидает начала следующего года.

Источник: Спортс"

"Я удовлетворен проделанной работой на тестах в Абу-Даби. Все прошло хорошо, мы сумели проехать за день почти 160 кругов. Команда собрала ценные данные о работе шин для сезона-2026, мы оценим эти данные и будем использовать в следующем сезоне.

Я хотел бы искренне поблагодарить всех ребят здесь, а также дома на базах в Брэкли и Бриксуорте за их упорный труд. И хотя мой дебютный сезон только-только завершился, я уже с нетерпением жду того, что ожидает нас в будущем. Впереди несколько важных месяцев и чрезвычайно интересный вызов, который ждет нас в сезоне-2026", — рассказал Антонелли.

