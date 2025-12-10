Гельмут Марко: «Решение уйти из “Ред Булл” было моим»

После Гран-при Абу-Даби стало известно, что Марко покидает компанию «Ред Булл» и уходит с постов советника команды и куратора молодежной программы.
В прессе появлялись сообщения о том, что инициатором расставания с Марко стал босс «Ред Булл» по спортивным проектам Оливер Минцлдафф, однако Марко отметил, что это не соответствует действительности.
"Решение было принято после гонки. Если бы мы выиграли чемпионат, это был бы просто отличный момент для того, чтобы закончить [на высокой ноте]. Но в итоге все случилось ровно наоборот. Чемпионат мы проиграли. И я подумал, что сейчас и правда настал подходящий момент для ухода. Так что одно стало следствием другого.
Я встретился с ним [руководителем спортивных программ «Ред Булл» Оливером Минцлаффом] в понедельник в Дубае. И решение уйти было моим. Я также могу сказать, что мое решение стало неожиданностью и для моих близких", — рассказал Марко.
«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду.