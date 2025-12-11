Калле Рованпера досрочно завершил тесты в «Супер-Формуле» из-за проявившейся болезни

При этом в планы Рованперы также входит участие зимой в региональной «Формуле» Океании, известной до 2023-го как «Гоночная серия “Тойоты”. Калле проедет за рулем машины команды “Хайтек”, которая в том числе поддерживает его выступления в Японии за счет партнерства с KCMG.