Калле Рованпера досрочно завершил тесты в «Супер-Формуле» из-за проявившейся болезни

Финн пилотировал машину команды KCMG и проехал 32 круга в утренней сессии в среду. Однако от дальнейшего участия ему пришлось отказаться, несмотря на планы провести сессии в четверг и пятницу.
Как сообщил позже сам Рованпера, проблема заключалась в проявившейся болезни.
"Во время перерыва в середине дня у меня появились симптомы доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения — которое влияет на чувство равновесия и зрения через внутреннее ухо.
Врач запретил мне выступать на этой неделе. Я очень расстроен, ведь у меня не было возможности как следует проехать за рулем этой машины, за исключением утренних аэродинамических тестов.
Мне не повезло столкнуться с подобным во время первого выступления. Время лечиться. Теперь я могу лишь ждать следующего раза", — написал Рованпера в соцсетях.
Следующая возможность проехать за рулем болида «Супер-Формулы» появится у Калле только в феврале 2026-го — во время предсезонных тестов на той же «Сузуке».
При этом в планы Рованперы также входит участие зимой в региональной «Формуле» Океании, известной до 2023-го как «Гоночная серия “Тойоты”. Калле проедет за рулем машины команды “Хайтек”, которая в том числе поддерживает его выступления в Японии за счет партнерства с KCMG.
