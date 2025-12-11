Ландо Норрис о зимнем межсезонье: «Собираюсь забыть, что я пилот “Ф-1”

А потом я буду отдыхать с друзьями. Собираюсь покататься на лыжах. Хочу залечить все свои травмы. Планирую просто провести время с родителями и семьей — людьми, которых я часто видел по ТВ в последний день [в Абу-Даби]. Хочу попытаться забыть об этом сезоне.