Ландо Норрис о зимнем межсезонье: «Собираюсь забыть, что я пилот “Ф-1”

В следующем году Норрис впервые будет выступать в качестве действующего чемпиона «Ф-1».
"План на следующие несколько недель очень простой. Мы собираемся все изучить — мы знаем, что могли справиться лучше в ряде случаев. В некоторых моментах я бы хотел выступить иначе. Я все изучаю, сопоставляю и затем делаю гипотезы и предсказания, основанные на полученных результатах.
Перерыв будет не особо длинным, но я с нетерпением жду церемонию награждения ФИА — это станет моей первой возможностью прикоснуться к трофею. Я очень взволнован. Затем будет рождественская вечеринка команды — это будет одна из лучших ночей за весь сезон.
А потом я буду отдыхать с друзьями. Собираюсь покататься на лыжах. Хочу залечить все свои травмы. Планирую просто провести время с родителями и семьей — людьми, которых я часто видел по ТВ в последний день [в Абу-Даби]. Хочу попытаться забыть об этом сезоне.
Собираюсь забыть, что я пилот «Ф-1». Очевидно, мы не хотим забывать достигнутое в этом сезоне — но мы просто хотим несколько дней пожить нормальной жизнью", — поделился Ландо.
