Оливер Бермэн о переходе Аджара в «Ред Булл»: «Уверен, придет и моя очередь. Мечтаю выступать за “Феррари”

Пилот «Хааса» прокомментировал повышение Изака Аджара в «Ред Булл» в следующем сезоне, отметив, что и сам рассчитывает в будущем оказаться в топ-команде — а именно в «Феррари», юниором которой он является.

Источник: Спортс"

«Я очень рад за Изака. Он, несомненно, очень талантливый пилот. Здорово наблюдать за тем, как наше поколение справляется в топ-командах — как в случае с Кими Антонелли в “Мерседесе”. Но я немного завидую. Уверен, придет и моя очередь.

Повышение в «Феррари» в будущем? Это моя мечта. Это то, что меня мотивирует и заставляет вставать по утрам. Хочу выступать и побеждать за рулем красной машины. Это моя цель в жизни", — сказал Бермэн.

«В “Феррари” могут решиться на это». Альберс допускает переход Ферстаппена в «Феррари» в 2027 году.