Оливер Бермэн о переходе Аджара в «Ред Булл»: «Уверен, придет и моя очередь. Мечтаю выступать за “Феррари”

«Я очень рад за Изака. Он, несомненно, очень талантливый пилот. Здорово наблюдать за тем, как наше поколение справляется в топ-командах — как в случае с Кими Антонелли в “Мерседесе”. Но я немного завидую. Уверен, придет и моя очередь.
Повышение в «Феррари» в будущем? Это моя мечта. Это то, что меня мотивирует и заставляет вставать по утрам. Хочу выступать и побеждать за рулем красной машины. Это моя цель в жизни", — сказал Бермэн.
