Джордж Расселл о сезоне-2026: «Не могу, #####, дождаться»

"Если честно, не могу, ##### [черт возьми], дождаться. Не могу дождаться.
Я рад, что этот сезон окончен, что окончена эта эпоха [ «граунд-эффекта»]. Многим командам пришлось очень трудно, было очень сложно разобраться в этих правилах, но в следующем году у нас у всех появится возможность начать все с чистого листа — и это хорошо.
Прямо сейчас я думаю только о ближайших днях и Рождестве. Я не преувеличиваю [когда говорю о своих ожиданиях], но правда в том, что никто не знает [как все сложится в следующем сезоне]. Мы настроены оптимистично, чувствую себя хорошо", — сказал Расселл.
