Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ральф Шумахер: «Стролла не должно быть в “Ф-1”. Форнароли заслуживает место в тысячу раз больше»

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер назвал «неприемлемыми» выступления Ланса Стролла.

Источник: Спортс"

Канадец в 2025 году проиграл все квалификации напарнику по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион «Формулы-1» набрал 56 очков, Ланс — 33.

«Строго говоря, это уже неприемлемо. Если честно, учитывая выступления победителя “Формулы-2” [Леонардо Форнароли], он заслуживает место в болиде в тысячу раз больше.

Но мне также любопытно, что будет дальше. Откровенно говоря, даже [отец Ланса и владелец «Астон Мартин»] Лоренс Стролл не может закрывать глаза на эту проблему. На мой взгляд, его вообще больше не должно быть в «Формуле-1». Определенно", — высказался Ральф.

Стролл совершил последний в истории обгон с DRS.

Итоговое положение в личном зачете «Формулы-1» сезона-2025: Норрис — чемпион, Ферстаппен опередил Пиастри.