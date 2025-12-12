Ричмонд
Маневр Ферстаппена на Пиастри в Имоле признали действием года в «Ф-1»

Маневр гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, пропустившего церемонию вручения наград ФИА, признано самым зрелищным в «Формуле-1» в 2025 году.

Источник: Спортс"

На старте Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле нидерландец опередил соперника из «Макларена» Оскара Пиастри.

Обгон Макса признали действием года ФИА в «Ф-1».

Ферстаппен пропустит церемонию награждения ФИА из-за болезни.

Ферстаппен поздравил бен Сулайема с переизбранием и Норриса с титулом.

