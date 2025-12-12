Маневр Ферстаппена на Пиастри в Имоле признали действием года в «Ф-1»

На старте Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле нидерландец опередил соперника из «Макларена» Оскара Пиастри.
Обгон Макса признали действием года ФИА в «Ф-1».
Ферстаппен пропустит церемонию награждения ФИА из-за болезни.
Ферстаппен поздравил бен Сулайема с переизбранием и Норриса с титулом.
Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.Читать дальше