Россиянин Кротов стал 17-м на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»

В классе Challenger лучшим стал чилиец Лукас Дель Рио (Taurus; 4:18.09), следом финишировали испанец Пау Наварро (Taurus; +0.24) и Дания Акиль (Taurus; +0.28) из Саудовской Аравии. Выступающие под нейтральным флагом россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов (Taurus; +1:46.52) заняли 34-е место, они опустились на 28-е место в общем зачете и отстают на 8 часов 45 минут 46 секунд от лидирующего Наварро (Taurus; 22:39.37).