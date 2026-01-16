Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ред Булл» показал расцветку болида на сезон-2026

Команда «Ред Булл» в рамках официальной презентации команды показала ливрею болида, которую будет использовать по ходу предстоящего сезона «Формулы-1».

Мероприятие прошло в Детройте — в штаб-квартире «Форда», который стал официальным техническим партнером «Ред Булл».

Выступать за австрийскую команду в новом сезоне будут Макс Ферстаппен и Изак Аджар.

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше