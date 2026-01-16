В «Рейсинг Буллз» представили ливрею болида на сезон-2026

Мероприятие прошло в Детройте — в штаб-квартире «Форда». В рамках презентации были показаны ливреи как «Рейсинг Буллз», так и «Ред Булл».
Выступать за итальянскую команду в новом сезоне будут Лиам Лоусон и новичок «Ф-1» Арвид Линдблад.
Команда «Рейсинг Буллз» «в рамках официальной презентации команды показала ливрею болида, которую будет использовать по ходу предстоящего сезона “Формулы-1”.
Мероприятие прошло в Детройте — в штаб-квартире «Форда». В рамках презентации были показаны ливреи как «Рейсинг Буллз», так и «Ред Булл».
Выступать за итальянскую команду в новом сезоне будут Лиам Лоусон и новичок «Ф-1» Арвид Линдблад.