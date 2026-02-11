Ричмонд
Шарль Леклер: «Сейчас “Феррари” нужно набраться опыта и понять, как машина ведет себя на трассе с другой конфигурацией и в других условиях»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, отметив, что остался доволен проделанной работой.

Источник: Спортс"

Леклер закончил день с третьим временем, проехав 80 кругов.

"Мой день тестов прошел продуктивно, поскольку мы смогли завершить запланированную на сегодня программу без каких-либо проблем, что на данной стадии подготовки к сезону всегда радует.

Ощущения от управления болидом сильно отличались от тех, что были на тестах в Барселоне, ведь в Бахрейне совсем другие условия. Но именно это нам и нужно — набраться опыта и понять, как машина ведет себя на трассе с другой конфигурацией и другими условиями.

Пока получаемые данные в основном совпадают с тем, что мы ожидали после работы на симуляторе, и это обнадеживает. Следующая цель — продолжать работу и постараться как можно лучше подготовиться к первой гонке сезона", — рассказал Леклер.

