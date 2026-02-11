Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джордж Расселл: «День получился для “Мерседеса” трудным. Машина вела себя не столь отзывчиво, как раньше»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, отметив, что у команды возникли определенные трудности и все прошло не так гладко, как им бы хотелось.

Источник: Спортс"

Расселл закончил день с 6-м временем, проехав 56 кругов.

«Первый день тестов в Бахрейне получился для “Мерседеса” трудным. В Барселоне мы сильно провели все три дня тестов, здесь же нам не удалось оптимально начать работу. Мы экспериментировали с общим балансом болида, но машина вела себя не столь отзывчиво, как в Барселоне. Частично это объясняется высокой температурой на трассе. Нам предстоит еще много работы над болидом, что управлять им стало приятнее.

К сожалению, из-за проблемы с подвеской мы также потеряли довольно много времени — Кими Антонелли из-за этого был вынужден несколько часов просидеть в боксах. В то время как наши конкуренты, особенно «Макларен» и «Ред Булл», вновь смотрелись впечатляюще, как и ранее в Барселоне. Нам нужно упорно трудиться и наверстывать упущенное", — рассказал Расселл.

Провал в «Ф-1» — больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу.