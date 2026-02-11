Джордж Расселл: «День получился для “Мерседеса” трудным. Машина вела себя не столь отзывчиво, как раньше»

«Первый день тестов в Бахрейне получился для “Мерседеса” трудным. В Барселоне мы сильно провели все три дня тестов, здесь же нам не удалось оптимально начать работу. Мы экспериментировали с общим балансом болида, но машина вела себя не столь отзывчиво, как в Барселоне. Частично это объясняется высокой температурой на трассе. Нам предстоит еще много работы над болидом, что управлять им стало приятнее.