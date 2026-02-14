Тед Кравиц: «В данный момент “Феррари” я бы поставил на первое место, а “Мерседес” на второе»

При этом [руководитель «Макларена»] Андреа Стелла недавно заявил, что по скорости они сейчас четвертые. С поправкой на то, что он не уверен насчет темпа Ферстаппена, но что «Феррари» и «Мерседес» точно опережают «Макларен». И что «Макларен» в расстановке сил находится на четвертом месте — это то, что нам сказали", — рассказал Кравиц.