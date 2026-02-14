Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тед Кравиц: «В данный момент “Феррари” я бы поставил на первое место, а “Мерседес” на второе»

Репортер Sky Sports Тед Кравиц заявил, что по итогам первых предсезонных тестов в Бахрейне на первое место аналитики ставят «Феррари» и «Мерседес».

«В данный момент “Феррари” я бы поставил на первое место, а “Мерседес” на второе. Вопрос в том, кто из команд на самом деле скрывает свою скорость? Есть вопросы и в отношении места “Ред Булл”, причем в зависимости от того, о каком конкретно болиде идет речь.

Потому что на этих тестах мы вновь увидели, что при обсуждении места в «Ред Булл» в расстановке сил у вас есть болид Макса Ферстаппена, а есть болид Изака Аджара. И некоторые ставят «Ред Булл» Макса наравне с «Мерседесом», ну или почти наравне.

В «Мерседесе» при этом указывают, что мы пока не видели истинной скорости Макса Ферстаппена — на той же дистанции и в тех же условиях, в которых свои заезды проводили Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Джордж Расселл и Кими Антонелли.

При этом [руководитель «Макларена»] Андреа Стелла недавно заявил, что по скорости они сейчас четвертые. С поправкой на то, что он не уверен насчет темпа Ферстаппена, но что «Феррари» и «Мерседес» точно опережают «Макларен». И что «Макларен» в расстановке сил находится на четвертом месте — это то, что нам сказали", — рассказал Кравиц.

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов.

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше