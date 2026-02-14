Тед Кравиц: «В данный момент “Феррари” я бы поставил на первое место, а “Мерседес” на второе»

«В данный момент “Феррари” я бы поставил на первое место, а “Мерседес” на второе. Вопрос в том, кто из команд на самом деле скрывает свою скорость? Есть вопросы и в отношении места “Ред Булл”, причем в зависимости от того, о каком конкретно болиде идет речь.
Потому что на этих тестах мы вновь увидели, что при обсуждении места в «Ред Булл» в расстановке сил у вас есть болид Макса Ферстаппена, а есть болид Изака Аджара. И некоторые ставят «Ред Булл» Макса наравне с «Мерседесом», ну или почти наравне.
В «Мерседесе» при этом указывают, что мы пока не видели истинной скорости Макса Ферстаппена — на той же дистанции и в тех же условиях, в которых свои заезды проводили Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Джордж Расселл и Кими Антонелли.
При этом [руководитель «Макларена»] Андреа Стелла недавно заявил, что по скорости они сейчас четвертые. С поправкой на то, что он не уверен насчет темпа Ферстаппена, но что «Феррари» и «Мерседес» точно опережают «Макларен». И что «Макларен» в расстановке сил находится на четвертом месте — это то, что нам сказали", — рассказал Кравиц.
