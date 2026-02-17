Себастьян Феттель: «Был бы не против вернуться в “Ф-1” на одну гонку. Но для целого сезона я отсутствовал слишком долго»

«Я был бы не против вернуться и провести одну гонку, для этого я по-прежнему в достаточно хорошей форме. Но целый сезон — нет, я отсутствовал в “Ф-1” уже слишком долго».
При этом Феттель не исключает работы в «Ф-1» в качестве консультанта или даже руководителя:
«Разумеется, у меня остались прочные связи с “Ред Булл”. При этом я выступал и за другие команды, и ни с кем не сжигал мосты. Так что все зависит от роли в команде, которую мне могут предложить, будет ли она для меня подходящей, покажется ли она мне интересной, ну и так далее».
