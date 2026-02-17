Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Себастьян Феттель: «Был бы не против вернуться в “Ф-1” на одну гонку. Но для целого сезона я отсутствовал слишком долго»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель рассказал о том, что был бы не против вернуться в чемпионат на одну гонку. При этом полное возвращение Себастьян исключает — учитывая, что закончил карьеру после сезона-2022.

Источник: Спортс"

«Я был бы не против вернуться и провести одну гонку, для этого я по-прежнему в достаточно хорошей форме. Но целый сезон — нет, я отсутствовал в “Ф-1” уже слишком долго».

При этом Феттель не исключает работы в «Ф-1» в качестве консультанта или даже руководителя:

«Разумеется, у меня остались прочные связи с “Ред Булл”. При этом я выступал и за другие команды, и ни с кем не сжигал мосты. Так что все зависит от роли в команде, которую мне могут предложить, будет ли она для меня подходящей, покажется ли она мне интересной, ну и так далее».

Ферстаппен разнес новые болиды — и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!