Джордж Расселл: «Сейчас на счету каждый пройденный круг»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги первого дня финальных предсезонных тестов в Бахрейне, отметив, что в целом остался доволен проделанной командой работой.

Источник: Спортс"

"Было здорово вернуться на трассу в Бахрейне. С учетом того, что до старта сезона в Мельбурне после начала тестов в Бахрейне остается всего три дня, сейчас на счету каждый пройденный круг.

На первых тестах в Бахрейне с надежностью болида у нас все было не очень хорошо, но эти тесты мы смогли начать очень неплохо, в первый же день мы с Кими Антонелли проехали 147 кругов.

На этой неделе на нашем болиде появилось несколько обновлений, так что в своей программе мы сосредоточены на оценки работы этих новинок, ведь нам не нужны неприятные сюрпризы. Мы смогли выполнить большую часть запланированной на день программы и теперь сможем продолжить работу в два оставшихся дня тестов", — рассказал Расселл.

