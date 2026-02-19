Ричмонд
Макс Ферстаппен: «Сосредоточились на работе на длинной дистанции, это было полезно»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги второго дня финальных предсезонных тестов в Бахрейне, рассказав о проделанной работе.

Источник: Спортс"

"Как команда мы сегодня сосредоточились на работе на длинной дистанции, это было полезно. Мы внесли в настройки болида некоторые изменения, что позволило сделать шаг вперед в сравнении со вчерашним днем. Как здорово и то, что мы смогли провести на трассе весь день. При этом новые шины очень чувствительны к изменению настроек, так что нам предстоит изучить большое количество данных.

В пятницу мы [с Изаком Аджаром] постараемся проехать как можно больше кругов. Нам во многом нужно разобраться, так что в преддверии этапа в Мельбурне мы надеемся собрать как можно больше данных", — рассказал Ферстаппен.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок — вероятны завалы! Что же не так с болидами?

Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
