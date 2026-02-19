Макс Ферстаппен: «Сосредоточились на работе на длинной дистанции, это было полезно»

"Как команда мы сегодня сосредоточились на работе на длинной дистанции, это было полезно. Мы внесли в настройки болида некоторые изменения, что позволило сделать шаг вперед в сравнении со вчерашним днем. Как здорово и то, что мы смогли провести на трассе весь день. При этом новые шины очень чувствительны к изменению настроек, так что нам предстоит изучить большое количество данных.
В пятницу мы [с Изаком Аджаром] постараемся проехать как можно больше кругов. Нам во многом нужно разобраться, так что в преддверии этапа в Мельбурне мы надеемся собрать как можно больше данных", — рассказал Ферстаппен.
