Майк Крак: «Не фантастический старт “Астон Мартин”

"Главным вызовом стало решение проблем с надежностью, которые ограничили время на трассе. Из-за этого мы начинаем сезон в роли отстающих, поскольку не смогли выполнить все обычные задачи зимних тестов.
Важно, чтобы была надежность, чтобы колеса вращались. Нам не удалось сделать так, чтобы колеса вращались достаточно долго. Каждый круг — это урок, а после каждого пропущенного круга приходится наверстывать упущенное, так что это не фантастический старт.
Надо изучить проблемы и решать каждую по отдельности. Необходимо сохранять реалистичный настрой, и надо догонять другие команды. Другого варианта нет, ведь соперники не будут нас ждать", — подчеркнул менеджер.
«Хонда» недовольна эффективностью и надежностью двигателей«. Моторист “Астон Мартин” подвел итоги тестов.
«Астон Мартин» досрочно завершил работу на тестах. Команда проехала 6 кругов сегодня и 128 за 3 дня.