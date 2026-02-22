Ромен Грожан: «Болид “Индикара” был бы гораздо быстрее машины “Ф-1” в шпильке в Монако»

«В “Формуле-1” акцент на том, чтобы избежать скольжения и очень рано ускоряться ради достижения превосходной скорости на выезде с поворота. У тебя 1000 лошадиных сил, и это определяет время на круге.
В «Индикаре» важнее скорость въезда в поворот, минимальная скорость, и как можно более раннее начало ускорения на выезде. Я бы сказал, разница в этом, если говорить о пилотаже.
Если взять Монако — последний поворот, шпилька — болид «Индикара» был бы гораздо быстрее машины «Формулы-1». В «Индикаре» у тебя лучше механическое сцепление в медленных поворотах, в то время как болид «Ф-1» — в особенности предыдущего поколения — был менее юрким из-за своей массы и соответствующего размера.
В машине «Индикара» мне больше всего нравится способность справляться с медленными поворотами на городских трассах благодаря демпферам и уровню сцепления", — сообщил Грожан в подкасте Off Track.
Грожан вернулся в «Индикар» и будет выступать за «Дейл Койн».