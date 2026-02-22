Ральф Шумахер о «паникерстве» Ферстаппена: «В “Ф-1” часто жалуются на старте цикла. Имеет смысл дождаться первой гонки»

"Когда старт сезона насколько близко, изменить регламент практически невозможно. Единственным исключением стала бы ситуация, при которой обнаружилась бы явная проблема или просчет, затрагивающий всех. Есть и вопрос времени: если вмешаться на этой стадии, невозможно что-то изменить за день.
Думаю, как и всегда, тут есть элемент паникерства. Некоторые люди высказывают опасения, потому что считают, что могут получить преимущество за счет этого — или же поскольку испытывают проблемы.
Имеет смысл дождаться первой гонки. В «Формуле-1» часто жалуются на старте цикла.
Нельзя забывать об одном: откуда пришли все гонщики, что «Формула-1» сделала для всех причастных — в том числе для меня. Ни в коем случае нельзя намеренно вредить нашему спорту в целом.
Если у тебя есть мнение — отлично, но лучше оставаться открытым новому, дождаться первых гонок, а не разводить панику, не делать поспешных выводов. Это неидеальная ситуация. Лучше способствовать единству, и пилоты обычно ожидают такого и от другой стороны. На мой взгляд, лучше избегать чрезмерно острых реакций на данной стадии.
Себастьян [Феттель] тоже был тем, кто порой очень быстро высказывался об определенных проблемах. Однако «Формула-1» остается фундаментом, на котором строятся карьеры. Лично я многим обязан Берни Экклстоуну — оглядываясь назад, то же можно сказать и о многих других пилотах.
Я понимаю и Макса, но важно держать в уме общую картину. «Формула-1» как единое целое должна функционировать. Если критика необходима, возможно, лучше высказать ее за закрытыми дверями. Нельзя забывать: дело не в том, что «Формула-1» просто захотела поменять регламент — эти правила сыграли ключевую роль в приходе «Фольксвагена», а конкретно «Ауди».
Так что должен быть баланс. Что важнее: чтобы у пилота была особенно приятная в управлении машина или же приход крупного автопроизводителя в «Формулу-1»? В этом плане решение, вероятно, было верным.
Теперь нужно довести дело до конца. Инженеры упорно трудятся, и, уверен, в итоге будет найдено подходящее решение проблемы", — заявил Шумахер.
Ферстаппен разнес новые болиды — и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!