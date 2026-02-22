Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ральф Шумахер о «паникерстве» Ферстаппена: «В “Ф-1” часто жалуются на старте цикла. Имеет смысл дождаться первой гонки»

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер отреагировал на то, что гонщики — в особенности лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен — резко высказывались о машинах на сезон-2026.

"Когда старт сезона насколько близко, изменить регламент практически невозможно. Единственным исключением стала бы ситуация, при которой обнаружилась бы явная проблема или просчет, затрагивающий всех. Есть и вопрос времени: если вмешаться на этой стадии, невозможно что-то изменить за день.

Думаю, как и всегда, тут есть элемент паникерства. Некоторые люди высказывают опасения, потому что считают, что могут получить преимущество за счет этого — или же поскольку испытывают проблемы.

Имеет смысл дождаться первой гонки. В «Формуле-1» часто жалуются на старте цикла.

Нельзя забывать об одном: откуда пришли все гонщики, что «Формула-1» сделала для всех причастных — в том числе для меня. Ни в коем случае нельзя намеренно вредить нашему спорту в целом.

Если у тебя есть мнение — отлично, но лучше оставаться открытым новому, дождаться первых гонок, а не разводить панику, не делать поспешных выводов. Это неидеальная ситуация. Лучше способствовать единству, и пилоты обычно ожидают такого и от другой стороны. На мой взгляд, лучше избегать чрезмерно острых реакций на данной стадии.

Себастьян [Феттель] тоже был тем, кто порой очень быстро высказывался об определенных проблемах. Однако «Формула-1» остается фундаментом, на котором строятся карьеры. Лично я многим обязан Берни Экклстоуну — оглядываясь назад, то же можно сказать и о многих других пилотах.

Я понимаю и Макса, но важно держать в уме общую картину. «Формула-1» как единое целое должна функционировать. Если критика необходима, возможно, лучше высказать ее за закрытыми дверями. Нельзя забывать: дело не в том, что «Формула-1» просто захотела поменять регламент — эти правила сыграли ключевую роль в приходе «Фольксвагена», а конкретно «Ауди».

Так что должен быть баланс. Что важнее: чтобы у пилота была особенно приятная в управлении машина или же приход крупного автопроизводителя в «Формулу-1»? В этом плане решение, вероятно, было верным.

Теперь нужно довести дело до конца. Инженеры упорно трудятся, и, уверен, в итоге будет найдено подходящее решение проблемы", — заявил Шумахер.

Ферстаппен разнес новые болиды — и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше