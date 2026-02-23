Макс Ферстаппен: «Не хочу выступать в ралли — слишком большой риск, дерево никуда не сдвинется»

"Честно говоря, это довольно безумно. Впечатляет, что ему сейчас 53 года, почти 54, а он гоняется с парнями, которым либо нет 30, либо 30 с небольшим. И в каких-то чемпионатах он обыгрывает их. В ралли ты во многом опираешься на заметки, но когда проезжаешь конкретное ралли несколько раз, вырабатывается своего рода мышечная память. Естественно, ты становишься лучше.
И он очень хорош. Он это обожает. Обыграть его очень тяжело. Когда мы гоняемся — скажем, арендуем небольшое пространство на аэродроме и устраиваем трассу, мне приходится атаковать изо всех сил, чтобы его опередить, честно.
И мне это нравится. Но что касается настоящих выступлений — он показывает мне свои видео в раллийной машине — это действительно впечатляет.
Я считаю, что ралли — это очень круто, но просто думаю: если я допущу ошибку и полечу в дерево, дерево никуда не сдвинется. Здесь я провожу черту. Я не хочу этим заниматься. Слишком большой риск.
Может, прозвучит глупо, но в «Формуле-1» — по крайней мере в большинстве случаев — если ты попадаешь в аварию, есть грамотно спроектированный барьер, который должен поглощать энергию удара. Как минимум у меня в голове это разные вещи. На такой риск не готов пойти, но наблюдать за этим очень классно", — произнес четырехкратный чемпион мира в подкасте Up To Speed.
