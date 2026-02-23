Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макс Ферстаппен: «Не хочу выступать в ралли — слишком большой риск, дерево никуда не сдвинется»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями об участии своего отца, экс-гонщика «Формулы-1» Йоса Ферстаппена, в ралли, а также высказался о возможности самому участвовать в таких соревнованиях.

Источник: Спортс"

"Честно говоря, это довольно безумно. Впечатляет, что ему сейчас 53 года, почти 54, а он гоняется с парнями, которым либо нет 30, либо 30 с небольшим. И в каких-то чемпионатах он обыгрывает их. В ралли ты во многом опираешься на заметки, но когда проезжаешь конкретное ралли несколько раз, вырабатывается своего рода мышечная память. Естественно, ты становишься лучше.

И он очень хорош. Он это обожает. Обыграть его очень тяжело. Когда мы гоняемся — скажем, арендуем небольшое пространство на аэродроме и устраиваем трассу, мне приходится атаковать изо всех сил, чтобы его опередить, честно.

И мне это нравится. Но что касается настоящих выступлений — он показывает мне свои видео в раллийной машине — это действительно впечатляет.

Я считаю, что ралли — это очень круто, но просто думаю: если я допущу ошибку и полечу в дерево, дерево никуда не сдвинется. Здесь я провожу черту. Я не хочу этим заниматься. Слишком большой риск.

Может, прозвучит глупо, но в «Формуле-1» — по крайней мере в большинстве случаев — если ты попадаешь в аварию, есть грамотно спроектированный барьер, который должен поглощать энергию удара. Как минимум у меня в голове это разные вещи. На такой риск не готов пойти, но наблюдать за этим очень классно", — произнес четырехкратный чемпион мира в подкасте Up To Speed.

Макс Ферстаппен об опасениях пилотов насчет стартов: «Если они напуганы, то всегда можно стартовать с пит-лейн».

Макс Ферстаппен: «Отец мне говорил, что побед недостаточно. Всегда можно справиться лучше».

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше