Лео Туррини: «Алонсо на грани нервного срыва. Если “Хонда” снова подсунет ему GP2 Engine, клянусь, я запишусь в бобслейную “четверку” Ямайки»

Эксперт высказался о перспективах Фернандо Алонсо, который вновь испытывает трудности с двигателями «Хонды».
«Мне сообщают, что Френандо Алонсо (игра слов, буквально “Тормозящий Алонсо” — Спортс» «) на грани нервного срыва. Если “Хонда” снова подсунет ему GP2 Engine (мотор для GP2, знаменитая цитата Алонсо 2015 года — Спортс» «), клянусь, я запишусь на следующую Олимпиаду в состав бобслейной “четверки” Ямайки.
Что касается Эдриана Ньюи — и Гомер иногда дремлет", — написал Туррини.
«Хонда» недовольна эффективностью и надежностью двигателей«. Моторист “Астон Мартин” подвел итоги тестов.
Ральф Шумахер о проблемах «Хонды»: «Дежавю для Алонсо».