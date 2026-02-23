Вашингтон
Лео Туррини: «Алонсо на грани нервного срыва. Если “Хонда” снова подсунет ему GP2 Engine, клянусь, я запишусь в бобслейную “четверку” Ямайки»

Известный итальянский обозреватель Лео Туррини уверен, что «Астон Мартин» является худшей командой «Формулы-1» по итогам предсезонных тестов.

Источник: Спортс"

Эксперт высказался о перспективах Фернандо Алонсо, который вновь испытывает трудности с двигателями «Хонды».

«Мне сообщают, что Френандо Алонсо (игра слов, буквально “Тормозящий Алонсо” — Спортс» «) на грани нервного срыва. Если “Хонда” снова подсунет ему GP2 Engine (мотор для GP2, знаменитая цитата Алонсо 2015 года — Спортс» «), клянусь, я запишусь на следующую Олимпиаду в состав бобслейной “четверки” Ямайки.

Что касается Эдриана Ньюи — и Гомер иногда дремлет", — написал Туррини.

