Организаторы Гран-при Турции надеются подписать 5-летний контракт с «Ф-1»

Организаторы Гран-при Турции рассчитывают вернуть этап в календарь «Формулы-1» на долгосрочной основе.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что Гран-при Турции с очень высокой долей вероятности получит место в календаре «Ф-1» в 2027 году. Предполагается, что стороны уже достигли принципиальной договоренности.

При этом по последней информации в турецкой прессе, организаторы гонки на «Стамбул-парке» хотят подписать с «Формулой-1» контракт на 5 лет с возможностью продления. В то же время пока не ясно, будет ли Гран-при Турции в случае возращения проводиться каждый год, либо же будет чередоваться с другим этапом и проводиться раз в два года — по такой схеме с 2027 года будут проходить гонки в Спа и Барселоне.

