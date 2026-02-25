Карлос Сайнс: «Просто приедем на Гран-при Австралии и проведем старт. Вряд ли возникнет опасная ситуация»

Может, старт будет хорошим, а может плохим. Но я в любом случае не думаю, что может возникнуть какая-то опасная ситуация. Но что изменится в сравнении с тем, что было раньше — так это динамика. Если раньше на старте [за счет лучшего ускорения с места] ты мог получить 4−5 метров преимущества, то теперь можно отыграть 15−20 метров, а это плюс 3 или 4 позиции", — рассказал Сайнс.