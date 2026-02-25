Рикардо Патрезе о будущем чемпионе 2026 года: «Назову Леклера. Он по-спортивному зол, что пока так и не выиграл титул»

На тестах «Феррари» показала себя хорошо. Для болельщиков это хорошие новости. Хотя в прошлом «Феррари» часто в начале года и на предсезонных тестах показывала, что у команды все хорошо, а потом по ходу самого сезона ничего позитивного с «Феррари» так и не происходило. Так что посмотрим, как все будет на самом деле", — рассказал Патрезе.