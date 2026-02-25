Ричмонд
Рикардо Патрезе о будущем чемпионе 2026 года: «Назову Леклера. Он по-спортивному зол, что пока так и не выиграл титул»

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе рассказал о том, что готов поставить на победу Шарля Леклера в чемпионате 2026 года, если болид «Феррари» окажется для этого достаточно быстрым.

Источник: Спортс"

«Я назову Шарля Леклера. Он по-спортивному зол от того, что пока так и не стал чемпионом “Формулы-1”, хотя многие ожидали, что это случится еще раньше. И он сам действительно хочет стать чемпионом, у него правильный настрой, и если болид “Феррари” окажется достаточно конкурентоспособным, Леклер сможет побороться и с кем-то вроде Макса Ферстаппена.

На тестах «Феррари» показала себя хорошо. Для болельщиков это хорошие новости. Хотя в прошлом «Феррари» часто в начале года и на предсезонных тестах показывала, что у команды все хорошо, а потом по ходу самого сезона ничего позитивного с «Феррари» так и не происходило. Так что посмотрим, как все будет на самом деле", — рассказал Патрезе.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» — кто справился с технореволюцией?

Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
