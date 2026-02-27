Ральф Шумахер: «Переход в “Индикар” окончательно захлопнул дверь в “Ф-1” для Мика, хотя она и так была закрыта»

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что гонки на “овалах” со средними скоростями в 360 км/ч несколько опаснее, чем обычные заезды “Формулы-1”. Вот почему я всегда говорил, что не понимаю этот переход и не вижу такой необходимости. Но он уже достаточно взрослый и должен понимать, что делает.
Сам я никогда не пробовал [гоняться в «Индикаре»], но знаю тех, кто пробовал. Также я общался с Флавио Бриаторе на эту тему. Он рассказывал, что забрал Фернандо Алонсо оттуда через год. Нико Хюлькенберг также однажды проводил тесты. Нужны очень специфические качества. Вот почему я не понимаю переход — в жизни есть другие приоритеты.
Очевидно, дверь [в «Ф-1»] закрыта. Этот переход окончательно ее захлопнул, хотя она и так была закрыта после столь долгого отсутствия. Постоянно появляются новые таланты. Леонардо Форнароли только что стал чемпионом «Формулы-2», а до этого выиграл в «Формуле-3». Он превосходный пилот. Он заслуживает шанс, чего не скажешь о некоторых нынешних гонщиках", — порассуждал Ральф.
Мик Шумахер продолжит карьеру в «Индикаре».
