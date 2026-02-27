Ральф Шумахер: «Переход в “Индикар” окончательно захлопнул дверь в “Ф-1” для Мика, хотя она и так была закрыта»

Сам я никогда не пробовал [гоняться в «Индикаре»], но знаю тех, кто пробовал. Также я общался с Флавио Бриаторе на эту тему. Он рассказывал, что забрал Фернандо Алонсо оттуда через год. Нико Хюлькенберг также однажды проводил тесты. Нужны очень специфические качества. Вот почему я не понимаю переход — в жизни есть другие приоритеты.